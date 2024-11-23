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Osmaniye'de cami imamı ve müezzin darp edildi

Osmaniye'de cami imamı ve müezzin darp edildi

23.11.2024 | 16:08

Osmaniye'de cami imamı ile müezzin, akşam namazı sonrasında tartıştığı dernek üyeleri tarafından darp edilerek yaralandı.

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Olay, Karaçay Mahallesi Gebeli Caddesi üzerinde bulunan Başdoğan Camiinde meydana geldi. İddiaya göre cami imamı Mehmet Demir ile dernek yöneticisi olduğu iddia edilen bir kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya başka kişilerinde karışmasıyla kavga büyüdü cami imamı Mehmet Demir ve müezzin Nasuf Yılmaz, aldıkları darbeler sonucunda yaralandı. Hastaneye giderek darp raporu alan imam Mehmet Demir ve müezzin Nasuf Yılmaz, Şehit Mehmet Çatal Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.


Olayla ilgili açıklama yapan Türk Diyanet Vakıf -Sen Şube Başkanı Mustafa Altun, "Akşam namazı esnasında Başdoğan Camii imamı Mehmet Demir ve müezzin Nasuf Yılmaz hocam görevlerinin başındayken dernek başkanı tarafından saldırıya uğradı. Biz sendika olarak bu iki meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve bunun bir daha tekrarlanmaması için olayın takipçisi olacağız. Olayı tekrar kınıyor iki meslektaşımıza saldıran dernek başkanı kavga dışarıya taşıyor bunun karşısında hocalarım darp raporu alarak karakola şikayette bulundu. Hocalarımızın yanındayız sendika olarak." diye konuştu.


Kamu görevlisine yönelik saldırıyı kınayan Türk Kamu - Sen Şube Başkanı Fatih Üstüner, "Kamusal alanda hiçbir memurumuzun baskıya, saldırıya maruz kalmaması adına gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Bu olayın üzerinin üstünün örtülmemesi adına en ince ayrıntısına kadar araştırılmasını ve bu saldırıyı yapanların yanına kar kalmaması adına gerekenin yapılmasını istiyoruz. Sendika olarak üyelerimizin her daim arkasında olacağız "dedi.

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