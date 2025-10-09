Otele kurşun yağdırıp kaçtılar, JASAT operasyonuyla yakalandılar | Video 09.10.2025 | 10:25 Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otele motosikletli iki kişi tarafından ateş açılmasına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin motosikletle otele ateş etme anları yer alırken, olayı gerçekleştirdikten sonra boş bir araziye motosikleti, kıyafetlerini ve tabancaları bıraktıkları ortaya çıktı. Yakalan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol kararı uygulanmıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Eylül Salı gecesi Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otele kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından ateş edilmesi olayıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda KOM, İstihbarat ve JASAT timlerince yürütülen titiz araştırmalar sonucunda, olaya karışan şahıslar kısa sürede tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonla, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiler ile saldırıyı azmettirdiği belirlenen şüphelilerin de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, şüphelilerin olay sonrası kaçtıkları motosikletin bir arazi içerisinde terk edilmiş halde bulunduğu, olay anında giydikleri kıyafetler ile saldırıda kullandıkları silahların da toprağın üzerinde atılmış bir şekilde ele geçirildiği bildirildi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Şüphelilerden ikisinin saldırı anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.