Video Yaşam Otomobilin markete daldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Otomobilin markete daldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Otomobilin markete daldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

02.03.2025 | 15:07

Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobilin markete daldığı, 3 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi, Ayanikola mevkisinde meydana geldi. Önündeki yavaşlayan araca çarpmamak için Mevlüt Kuru'nun ani manevra yaptığı 52 LG 407 plakalı otomobili markete daldı. Kazada, sürücü Mevlüt Kuru ile eşi Fatma Kuru ve Kübra Koç yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobilin markete daldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:21
Otomobilin markete daldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.03.2025 | 15:07
Babası öldü, annesi kalp krizi geçirdi; kendisi baygın halde bulundu | Video 03:45
Babası öldü, annesi kalp krizi geçirdi; kendisi baygın halde bulundu | Video 02.03.2025 | 15:06
Eyüpsultan’da UTV sürücüsü Muhammed Gürcan’ın öldüğü kaza kamerada | Video 02:18
Eyüpsultan’da UTV sürücüsü Muhammed Gürcan’ın öldüğü kaza kamerada | Video 02.03.2025 | 12:53
Sevgilisinin evinde dehşeti yaşadı; tuzağa düşürülüp önce darp sonra gasbedildi | Video 04:14
Sevgilisinin evinde dehşeti yaşadı; tuzağa düşürülüp önce darp sonra gasbedildi | Video 02.03.2025 | 12:53
Drift atan araçtan hava ateş açanlar yakalandı | Video 00:23
Drift atan araçtan hava ateş açanlar yakalandı | Video 02.03.2025 | 12:44
Bağdat caddesinde lazerli sapık | Video 00:42
Bağdat caddesinde lazerli sapık | Video 02.03.2025 | 12:44
Dehşet evinden düğün evine | Video 12:32
Dehşet evinden düğün evine | Video 02.03.2025 | 12:35
Minik Nazlı’nın cansız bedeni evinden 5 kilometre uzaklıkta bulundu | Video 01:31
Minik Nazlı'nın cansız bedeni evinden 5 kilometre uzaklıkta bulundu | Video 02.03.2025 | 11:23
Cansız bedeni bulunan minik Nazlı’nın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:07
Cansız bedeni bulunan minik Nazlı'nın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.03.2025 | 11:23
Gizemli hayırsever, 400 depremzede ailenin 1 milyon 600 bin TL’lik veresiye borcunu ödedi | Video 02:42
Gizemli hayırsever, 400 depremzede ailenin 1 milyon 600 bin TL'lik veresiye borcunu ödedi | Video 02.03.2025 | 10:36
Irmakta kaybolan gençten 191 gündür haber alınamıyor | Video 06:56
Irmakta kaybolan gençten 191 gündür haber alınamıyor | Video 02.03.2025 | 10:36
Çatıdan düşen karın kütlesinin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu | Video 00:21
Çatıdan düşen karın kütlesinin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu | Video 02.03.2025 | 10:10
Uyuşturucu kullanımı iddiasıyla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat sağlık kontrolüne getirildi | Video 02:51
"Uyuşturucu kullanımı" iddiasıyla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat sağlık kontrolüne getirildi | Video 02.03.2025 | 08:22
Selimiye’nin mahyası Yunanistan’dan da görünüyor | Video 05:39
Selimiye'nin mahyası Yunanistan'dan da görünüyor | Video 02.03.2025 | 08:23
Ataşehir’de iki katlı bina kurşunlandı | Video 01:26
Ataşehir'de iki katlı bina kurşunlandı | Video 02.03.2025 | 08:22
Gözaltı kararı çıkmıştı! Dilan Polat’tan gözyaşları içinde yeni paylaşım! 04:27
Gözaltı kararı çıkmıştı! Dilan Polat'tan gözyaşları içinde yeni paylaşım! 02.03.2025 | 01:00
SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı 00:41
SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı 02.03.2025 | 00:04
Uzun namlulu oyuncak silahla soygun anı kamerada | Video 01:26
Uzun namlulu oyuncak silahla soygun anı kamerada | Video 01.03.2025 | 16:51
Adana’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 01:40
Adana’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 01.03.2025 | 16:14
5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı | Video 01:06
5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı | Video 01.03.2025 | 15:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY