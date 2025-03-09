Video Yaşam Paha biçilemeyen 3 bin 500 yıllık Hitit keten kumaşı ilk kez görücüye çıktı | Video
Paha biçilemeyen 3 bin 500 yıllık Hitit keten kumaşı ilk kez görücüye çıktı | Video

Paha biçilemeyen 3 bin 500 yıllık Hitit keten kumaşı ilk kez görücüye çıktı | Video

09.03.2025 | 10:07

Çorum'da 1995 yılında yürütülen kazı çalışmaları sırasında bulunan 3 bin 500 yıllık Hitit keten kumaşı parçası ilk kez görücüye çıktı.

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Çorum'un Ortaköy ilçesinde bulunan Şapinova Örenyeri'nde Prof. Dr. Mustafa Süel ve Prof. Dr. Aygül Süel başkanlığında yürütülen 1995 yılındaki kazı çalışmaları sırasında 3 bin 500 yıllık Hitit keteni kumaşı bulundu. Türkiye'deki arkeolojik kazılarda çok nadir olarak kurtarılabilen örneklerden olan ve paha biçilemeyen Hitit keten kumaşı parçası o dönemde Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde incelendi. Milattan Önce 14. yüzyıldan kalma, ketenden üretilmiş bir kumaş parçası olduğu kanıtlanan Hitit keteni kumaşı, Çorum Müzesi'ndeki depoda koruma altına alındı.

İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Yaklaşık 24x20 santim boyutlarındaki bir çömlek paçası üzerine yapışan 3x3 santim büyüklüğündeki kumaş parçası, ilk kez görücüye çıktı. Çorum Müzesi'nde, Çorum İş Kadınları Derneği (İŞKAD) tarafından üretilecek olan Hitit keteni kumaşının tanıtım lansmanı programında sergilenen kumaş parçası, İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

"İLK DEFA BU AKŞAM BİZLERE TANITILDI"
Çorum Valisi Ali Çalgan, 30 yıldır özenle korunan Hitit kumaşının önemine değinerek, "Çorum müzemizde çok güzel bir lansmana tanıklık ettik. İlimiz sınırlarında 1995 yılında bulunan çok önemli bir eser. İlk defa bu akşam bizlere tanıtıldı. Bu tam 3 bin 500 yıllık bir eser, bir keten parçası. Bunun çok kıymetli bir tarihi belge olduğunu sayın hocamızdan öğrendik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Esasen kazı başkanı Prof. Dr. Mustafa Süel hocamızı da rahmetle anıyoruz. Onun başkanlığındaki bir kazıda bulunan bir eserdir ki hocamız da o ekipte bulunmaktaydı. Üniversitelere, yapılan bilimsel araştırmalara tabi tutulmuş ve 3 bin 500 yıllık olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun hem ilimizin tanıtımına hem ülkemizin tanıtımına hem 3 bin 500 sene önce burada yaşayan medeniyetin bu derecede eserleri ürünler üretebilen bir medeniyet olduğu konusunda verdiği mesaj çok kıymetli. İnşallah bunu çokça ziyaretçi izleyecek bilimsel çalışmalara kültürel çalışmalara konu olacaktır" dedi.

"BUGÜN BURADA LANSMANINI YAPMAKTAN DA ÇOK MUTLU OLDUK "
Yapmış oldukları arkeolojik kazılarla 3 bin 500 senelik Hitit keteni kumaşını gelecek nesillere kazandıran dönemin kazı başkanı Prof. Dr. Aygül Süel ise, "Yaklaşık 4 bin sene önce dokunmuş, kullanılmış bir keten parçasının 3x3 santim çok önemli bir buluntusu. Şans eseri bulunmuş bir buluntu. Havasız kalmış ve bize ulaşması sağlandı. Özellikle, Mustafa Hoca'nın, ekibin, hepimizin ince ince çalışmalarıyla bunu kazandık ve bugün burada lansmanını yapmaktan da çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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