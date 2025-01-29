Rapçi Blok3 hayranı için konserini yarıda kesti!
Rap dünyasının popüler ismi Blok3 lakaplı Hakan Aydın, fenalaşan hayranı için konserini yarıda kesti. Seyircinin arasına girerek yardım etmeye çalışan Blok3, bu hareketiyle takdir topladı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:46
Rapçi Blok3 hayranı için konserini yarıda kesti! 29.01.2025 | 11:46
09:06
01:48
'Bitirim 3'lü sohbet grubunda cinayet planı! 4 kişi tutuklandı | Video 29.01.2025 | 10:55
00:11
Hem motorundan hem de ehliyetinden oldu | Video 29.01.2025 | 10:37
01:11
01:42
Kurusıkı tabancayla kuyumcu soygunu girişimi; 1 tutuklama! | Video 29.01.2025 | 10:01
04:10
02:33
Eski çift arasında bıçaklı kavga! 1 ölü, 1 yaralı | Video 29.01.2025 | 09:15
01:24
Ümraniye'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 2 yaralı | Video 29.01.2025 | 08:49
01:35
Bursa'da tekstil fabrikası alevlere teslim oldu | Video 29.01.2025 | 08:49
02:17
02:07
Tarım arazilerine çöken çeteye operasyon! 5 milyar liralık vurgun | Video 28.01.2025 | 16:34
02:31
01:37
Eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti | Video 28.01.2025 | 15:20
02:03
01:10
Elazığ’da uyuşturucu satıcılarına darbe: 12 gözaltı | Video 28.01.2025 | 14:19
02:35
Zonguldak'ta sis, kartpostallık manzaralar oluşturdu | Video 28.01.2025 | 14:18
01:00
Kocaeli'de çatı yangını! Mahsur kalanlar camda kurtarılmayı bekledi | Video 28.01.2025 | 14:18
00:33
Abisini odunla öldürdü! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı 28.01.2025 | 13:00