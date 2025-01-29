Video Yaşam Rapçi Blok3 hayranı için konserini yarıda kesti!
Rapçi Blok3 hayranı için konserini yarıda kesti!

Rapçi Blok3 hayranı için konserini yarıda kesti!

29.01.2025 | 11:46

Rap dünyasının popüler ismi Blok3 lakaplı Hakan Aydın, fenalaşan hayranı için konserini yarıda kesti. Seyircinin arasına girerek yardım etmeye çalışan Blok3, bu hareketiyle takdir topladı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

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