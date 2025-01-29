Rapçi Blok3 hayranı için konserini yarıda kesti!

Rap dünyasının popüler ismi Blok3 lakaplı Hakan Aydın, fenalaşan hayranı için konserini yarıda kesti. Seyircinin arasına girerek yardım etmeye çalışan Blok3, bu hareketiyle takdir topladı. O anlar kameraya böyle yansıdı.