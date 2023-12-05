Video Yaşam Reyhanlı'da 10 bin kutu sahte ilaç serum ve merhem ele geçirildi | Video
Reyhanlı'da 10 bin kutu sahte ilaç serum ve merhem ele geçirildi | Video

Reyhanlı'da 10 bin kutu sahte ilaç serum ve merhem ele geçirildi | Video

05.12.2023 | 14:43

"Hatay Emniyet Müdürlüğü, Reyhanlı ilçesinde yaptığı operasyonda 10 bin sahte ilaç, serum ve merhem ele geçirirken, bir kişiyi gözaltına aldı.

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Polis yaptığı çalışmada Yenişehir Mahallesinde H.C. isimli şahsın evinde sahte ilaç, serum ve merhem olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine şahsın evine baskın yaptı. Yapılan baskında şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada sahte diyabet, astım, bronşit ve diğer birçok rahatsızlığa yönelik sahte 10 bin kutu ilaç ele geçirildi. Ayrıca evde sahte serum ve merhemlerde bulundu. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. H.C. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli yurt dışına çıkma yasağı verilerek serbest bırakıldı.

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