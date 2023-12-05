Reyhanlı'da 10 bin kutu sahte ilaç serum ve merhem ele geçirildi | Video
"Hatay Emniyet Müdürlüğü, Reyhanlı ilçesinde yaptığı operasyonda 10 bin sahte ilaç, serum ve merhem ele geçirirken, bir kişiyi gözaltına aldı.
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