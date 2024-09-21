Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a müdahale anı görüntüleri ortaya çıktı 21.09.2024 | 10:26 Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı'nda sahnede şarkı söylerken bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki sanatçı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Metin Arolat'a sahneden yapılan kalp masajı ise kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alan Ünlü şarkıcı Metin Arolat, şarkı söylerken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Kalp masajı yapılan 52 yaşındaki şarkıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı Arolat yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekiplerin Arolat'ı hayat döndürmek için kalp masajı yaptığı anlar ise kameralara yansıdı.



Son konserini sosyal medyada duyurmuştu

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden Arolat hayatını kaybettiği konserini önceki gün sosyal medya hesabında duyurmuştu.

Arolat'a yapılan kalp masajı, konser ve röportaj görüntüleri ise arşiv görüntülerdir.