Sakarya'da duble yolda zincirleme kaza: 4 yaralı | Video 28.06.2024 | 16:35 Sakarya'nın Kocaali ilçesinde duble yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Kocaali-Karasu D-010 kara yolu Büyük Melen Cami kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinde ilerlemekte olan C.T. idaresindeki pikap ile D.Ö. kontrolündeki otomobil kavşakta çarpıştı. Bu esnada sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil de kazaya karıştı. Toplam üç aracın karıştığı zincirleme kazada sürücüler C.T. ile D.Ö. ve araçlarda bulunan M.S. ile F.R.Y. olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yaralılar, Karasu ve Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.