Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı | Video 11.01.2025 | 14:59 Şanlıurfa'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenen "Huzur-63 uygulaması" çerçevesinde denetim gerçekleştirildi. 69 ekip ve 182 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 1 sabit nokta ve 5 umuma açık bölge kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, 4 bin 853 kişi, 926 araç, 133 motosiklet ve 28 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Denetimlerde 22 aranan şahıs yakalanırken, 14 iş yerine cezai işlem uygulandı, 1 ruhsatsız tabanca ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.