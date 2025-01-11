Video Yaşam Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı | Video
Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı | Video

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı | Video

11.01.2025 | 14:59

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenen "Huzur-63 uygulaması" çerçevesinde denetim gerçekleştirildi. 69 ekip ve 182 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 1 sabit nokta ve 5 umuma açık bölge kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, 4 bin 853 kişi, 926 araç, 133 motosiklet ve 28 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Denetimlerde 22 aranan şahıs yakalanırken, 14 iş yerine cezai işlem uygulandı, 1 ruhsatsız tabanca ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
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