Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı | Video
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.
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