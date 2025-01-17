Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında büyük yangın | Video 17.01.2025 | 15:13 Şanlıurfa’da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. Henüz nedeni belli olmayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale etmeye devam ediyor.