Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında büyük yangın | Video
Şanlıurfa’da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediliyor.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale etmeye devam ediyor.
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