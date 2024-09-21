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Şarkıcı Metin Arolat'ın cenazesini ablası Fatoş Alkan teslim aldı

Şarkıcı Metin Arolat'ın cenazesini ablası Fatoş Alkan teslim aldı

21.09.2024 | 14:12

Şarkıcı Metin Arolat’ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan ablası Fatoş Alkan tarafından alındı. Arolat’ın ablası basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparken gözyaşlarına hakim olamadı.

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İstanbul Kadıköy'de bir otelde sahne alan 52 yaşındaki şarkıcı Mehmet Metin Arolat sahnede fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılmış ve hayatını kaybetmişti. Dün gece Adli Tıp Kurumuna getirilen şarkıcının cenazesi incelemenin ardından bugün Ablası Fatoş Alkan'a teslim edildi. Cenazenin yarın Teşvikiye Caminde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından İzmir'e götürüleceği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu çıkışında gözyaşları içerisinde açıklama yapan Fatoş Alkan "Ne diyeyim, sözün bittiği yer. Söylenecek hiçbir şey yok" diye açıklama yaptı.

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