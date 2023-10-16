Savaş değil düğün: Havaya rastgele ateş açtılar! | Video
Sakarya’da bir düğün eğlencesi esnasında silahlar ile havaya rastgele ateş açan şahıslar, yürekleri ağızlara getirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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