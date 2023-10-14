Servis minibüsü ile belediye otobüsü çarpıştı: 1 yaralı | Video 14.10.2023 | 09:39 Kocaeli’nin Körfez ilçesi D-100 kara yolunda servis minibüsü ile belediye otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sabah saatlerinde Ankara istikameti Kirazlıyalı mevkiinde meydana gelen kazada F.K. idaresindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden T.İ. idaresindeki belediye otobüsüne çarptı. Meydana gelen kazada servis minibüsünde bulunan bir işçi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri hususa ilişkin inceleme başlattı.