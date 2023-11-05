Şişli’de korkutan yangın: 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Şişli’de 7 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler çatıyı kaplarken, yangın sokakta kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.