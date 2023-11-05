Video Yaşam Site sakinleri kokudan rahatsız oldu, evde ceset bulundu | Video
Site sakinleri kokudan rahatsız oldu, evde ceset bulundu | Video

Site sakinleri kokudan rahatsız oldu, evde ceset bulundu | Video

05.11.2023 | 10:30

Bursa’da mahallelinin kötü kokular sebebiyle şikayette bulunduğu eve giren polis ekipleri, evde ceset buldu.

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Olay, İznik ilçesinde sahil yolu üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Site sakinleri, kötü kokular nedeniyle polis ekiplerini aradı. Ekipler, çilingir yardımıyla eve girdi. Eve girdiklerinde 58 yaşındaki adamın hayatını birkaç gün önce kaybettiğini ve kokunun çürümüş cesetten çıktığını belirledi. 58 yaşındaki Seyit Aldemir'in cenazesi, araştırılmak üzere Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.
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