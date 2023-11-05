Site sakinleri kokudan rahatsız oldu, evde ceset bulundu | Video 05.11.2023 | 10:30 Bursa’da mahallelinin kötü kokular sebebiyle şikayette bulunduğu eve giren polis ekipleri, evde ceset buldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, İznik ilçesinde sahil yolu üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Site sakinleri, kötü kokular nedeniyle polis ekiplerini aradı. Ekipler, çilingir yardımıyla eve girdi. Eve girdiklerinde 58 yaşındaki adamın hayatını birkaç gün önce kaybettiğini ve kokunun çürümüş cesetten çıktığını belirledi. 58 yaşındaki Seyit Aldemir'in cenazesi, araştırılmak üzere Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.