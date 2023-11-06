Sivas'ta makaron operasyonu: 2 milyon 742 bin adet ele geçirildi | Video
Sivas’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 milyon 742 bin 960 adet boş ve dolu makaron ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alının 7 kişi 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlaması ile adli makamlara sevk edildi. 7 kişiden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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