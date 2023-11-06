Video Yaşam Sivas'ta makaron operasyonu: 2 milyon 742 bin adet ele geçirildi | Video
Sivas'ta makaron operasyonu: 2 milyon 742 bin adet ele geçirildi | Video

Sivas'ta makaron operasyonu: 2 milyon 742 bin adet ele geçirildi | Video

06.11.2023 | 15:55

Sivas’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 milyon 742 bin 960 adet boş ve dolu makaron ele geçirdi.

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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, , Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Sivas'ta 9 ikamet, 4 araç, ve 5 depoya baskın düzenlendi. Baskınlarda; 2 milyon 652 bin 400 boş makaron, 90.560 dolu makaron, 14 elektrikli sigara sarma makinesi, 18 manuel sarma makinesi, 6 kompresör ve çeşitli cinslerde kaçak tütün ile sigara imalatında kullanılan araç gereç ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 4 Milyon 569 bin Türk Lirası olan malzemelere el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alının 7 kişi 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlaması ile adli makamlara sevk edildi. 7 kişiden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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