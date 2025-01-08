Sokak ortasında av tüfeğiyle böyle vurdu! O anlar kamerada | Video
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir şahıs sokak ortasında bir başka şahsı av tüfeği ile bacağına ateş ederek yaraladı. Saldırı anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:42
36 yaşındaki iki çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu | Video 08.01.2025 | 12:04
00:47
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile tır çarptı: 2 yaralı | Video 08.01.2025 | 11:28
00:42
Sokak ortasında av tüfeğiyle böyle vurdu! O anlar kamerada | Video 08.01.2025 | 11:25
00:37
Demir dubaya çarpıp yerinden söktü, yoluna devam etti | Video 08.01.2025 | 10:52
01:36
"Ücreti IBAN ile göndereceğim" diyen market dolandırıcısı yakalandı | Video 08.01.2025 | 10:52
02:24
01:09
Eşini öldürüp 500 kilometre yol katetti | Video 08.01.2025 | 10:29
00:57
Husumetlisini silahla böyle yaraladı | Video 08.01.2025 | 10:29
01:13
01:05
Talaşların altından 44 kilo 720 gram eroin ele geçirildi | Video 08.01.2025 | 10:14
00:41
114 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı | Video 08.01.2025 | 09:46
05:41
02:32
Bartın'da bir garip kaza: İki aracın sürücüsü de olay yerinden kaçtı | Video 08.01.2025 | 09:13
03:24
Rize'de 2 kişinin öldüğü PTT binasındaki saldırı anı kamerada | Video 08.01.2025 | 09:12
03:33
02:02
Metrobüs durağında havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı | Video 08.01.2025 | 08:32
02:32
Bartın'da bir garip kaza: İki aracın sürücüsü de olay yerinden kaçtı | Video 08.01.2025 | 08:31
01:40
Jandarmanın yakaladığı araç hırsızı, jandarma aracını da çalıp kaçtı | Video 08.01.2025 | 08:31
00:53
Hamile eşini öldüren sanığa bebeğin ölümü sebebiyle suç duyurusu | Video 08.01.2025 | 08:31
02:00
Bağcılar'da fırına silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 08.01.2025 | 08:22