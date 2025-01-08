Video Yaşam Sokak ortasında av tüfeğiyle böyle vurdu! O anlar kamerada | Video
Sokak ortasında av tüfeğiyle böyle vurdu! O anlar kamerada | Video

Sokak ortasında av tüfeğiyle böyle vurdu! O anlar kamerada | Video

08.01.2025 | 11:25

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir şahıs sokak ortasında bir başka şahsı av tüfeği ile bacağına ateş ederek yaraladı. Saldırı anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, olay Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi'nde meydana geldi. Y.E. isimli şahıs, S.S. isimli kişiyi av tüfeği ile bacağından yaraladı. Saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. S.S. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralanan S.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından Y.E., olay yerinden kaçtı. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Y.E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.
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