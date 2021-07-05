SON DAKİKA: 2021 emekli memur maaş zamları belli oldu! 2021 Temmuz memur işçi emekli ne kadar maaş zammı aldı?
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Son dakika haberleri... 13 Milyon emeklinin maaşı artacak! 3,5 milyon memura yeni maaş geliyor. Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. Milyonlarca emekli ikinci maaş ikramiyesi alacak. Yaşlılık aylığı arttı. Evde bakım maaşı arttı. İşte 2021 Temmuz işçi memur emekli maaş zamları...
SON DAKİKA: Maaş zamları belli oldu! 2021 Temmuz kim ne kadar maaş zammı aldı? İşte 2021 Temmuz memur - emekli maaş zamları...