SON DAKİKA: Elazığ'da bir maden ocağında göçük! | Video

Son dakika haberi... Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçilerin kaldığı belirtilirken olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.