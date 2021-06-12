SON DAKİKA: İstanbul Küçükçekmece'de etkili olan dolu ve yağmur yağışı kamerada
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İstanbul'da yerel olarak Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu dolu ve yağmur yağışı etkili oluyor.
Meteoloroji Genel Müdürlüğü İstanbul'a son dakika uyarısı yaptı. Uyarıda, "İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Beklenen yağmur ve dolu, Avcılar ile Küçükçekmece civarında etkili oldu.