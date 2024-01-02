Video Yaşam SON DAKİKA | İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Kutup soğukları için Meteoroloji Uzmanı canlı yayında tarih verdi
SON DAKİKA | İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Kutup soğukları için Meteoroloji Uzmanı canlı yayında tarih verdi

SON DAKİKA | İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Kutup soğukları için Meteoroloji Uzmanı canlı yayında tarih verdi

02.01.2024 | 11:59

İstanbul Hava Durumu Son Dakika | Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, İstanbul'da kar yağışının başlayacağı tarihi canlı yayında açıkladı.

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