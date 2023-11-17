SON DAKİKA: Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması! Korku dolu anlar kamerada | Video
Son dakika haberi: Küçükçekmece'de 4 katlı binanın bodrum katında doğalgaz kaynaklı olduğu söylenilen bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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