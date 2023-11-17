SON DAKİKA: Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması! Korku dolu anlar kamerada | Video

Son dakika haberi: Küçükçekmece'de 4 katlı binanın bodrum katında doğalgaz kaynaklı olduğu söylenilen bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.