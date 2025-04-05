Son Dakika: Pendik'te otomobil TIR'ın altında girdi! Yaralılar var... | Video

Son dakika haberi: Pendik Kurnaköy gişeler mevki Ankara istikametinde otomobil TIR'ın altına girdi. Yaralılar var. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.