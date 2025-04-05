Video Yaşam Son Dakika: Pendik'te otomobil TIR'ın altında girdi! Yaralılar var... | Video
Son Dakika: Pendik'te otomobil TIR'ın altında girdi! Yaralılar var... | Video

Son Dakika: Pendik'te otomobil TIR'ın altında girdi! Yaralılar var... | Video

05.04.2025 | 10:47

Son dakika haberi: Pendik Kurnaköy gişeler mevki Ankara istikametinde otomobil TIR'ın altına girdi. Yaralılar var. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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