Son Dakika: Pendik'te otomobil TIR'ın altında girdi! Yaralılar var... | Video
Son dakika haberi: Pendik Kurnaköy gişeler mevki Ankara istikametinde otomobil TIR'ın altına girdi. Yaralılar var. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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