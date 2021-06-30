Video Yaşam SON DAKİKA: Sakarya'da kadında şiddet dehşetinden tepki çeken görüntüler! Boşanmak isteyen kadına şok saldırı

SON DAKİKA: Sakarya'da kadında şiddet dehşetinden tepki çeken görüntüler! Boşanmak isteyen kadına şok saldırı

SON DAKİKA: Sakarya'da kadında şiddet dehşetinden tepki çeken görüntüler! Boşanmak isteyen kadına şok saldırı
30.06.2021 | 16:47

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Son dakika haberleri... Sakaray'da boşanmak isteyen kadın kocasınının kapıyı tekmelediği anlara ait korku dolu görüntüler ortaya çıktı.

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Sakarya'nın Marasu ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Recep Y. (34) tarafından ölümle tehdit edilen ve evinin kapısı tekmelenen, 3 çocuk annesi Derya Y. (31), bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sosyal medyada paylaştı. Eşinin tekme attığı ve bağırdığı görüntülerde Derya Y.'nin, "Kapıyı açmayacağım. Çocuklar korkuyor. Açarsam beni döveceksin biliyorum" dediği duyuldu. Derya Y., "Ben yaşıyorum ve bugün bana sahip çıkılırsa yaşamaya devam edebilirim. Ben öldükten sonra sosyal medyada arkamdan paylaşım yapmanın hiçbir anlamı yok" dedi.

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