Sultangazi'de iş yerinden fırını çalan şüpheli kamerada 16.10.2023 | 09:39 SULTANGAZİ'de şüpheli, iş yeri önündeki rafta duran fırını önce alıp yere bıraktı, bir süre bekledikten sonra fark edilmediğini anlayınca fırını alıp kaçtı. O anlar başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Mehmet Yıldırım, "Yoğunluktan istifade ediyorlar. 20-25 kilo ağırlığındaki bir fırını alıp götürüyor. Bunun gibi hırsızlıklar oldu ürünler çalınıyor şimdi saymakla bitiremeyiz yani. Bizim bu sokakta özellikle sık sık bu tarz hırsızlıklar yaşanıyor" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Sultangazi 50. Yıl Mahallesi?nde geçen Perşembe günü yaşandı. Cadde üzerindeki iş yerine gelen şüpheli, rafta duran fırını gözüne kestirdi. Ardından iş yeri önünde birkaç kez gidip geldi. İş yerinin kalabalık olduğunu gören şüpheli, önce raftaki fırını alıp kaldırıma bıraktı. Ardından iş yerinin önünde birkaç tur attı. Kısa bir süre sonra fırının kaldırımdan alınmadığını gören şüpheli, iş yeri sahibinin durumu fark etmediğini anladı. Hızlıca fırını kaldırımdan alan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Mehmet Yıldırım ise bu tür hırsızlıkların sürekli yaşandığını söyledi. Yıldırım, bu tür hırsızlıklara karşı diğer işletmelerin dikkatli olmalarını istedi.



"BUNUN GİBİ HIRSIZLIKLAR OLDU"

İş yeri sahibi Mehmet Yıldırım, "Sık sık hırsızlıklar oluyor dışarıda biz fark ettiğimiz kadar. Geçen perşembe günü saat 13.30 sıralarında bin 500 lira değerindeki bir fırınımız çalınıyor. Biz daha sonra dışarı çıktığımızda bunu fark ediyoruz. Kamera kayıtlarına baktığımızda geliyor buraya dükkanımızın iki tane kapısı var. Kapıda keşif yapıyor. İçeride müşteri yoğunluğu yaşandığı zaman burada 2.5 metre mesafedeki ürünü raftan indiriyor aşağıya. Ürünü indirdiği gibi götürmüyor. İlk başta caddeyi, sokağa kolaçan ediyor, ondan sonra ikinci bir hamlede gelip alıp götürüyor. Yoğunluktan istifade ediyorlar. 20-25 kilo ağırlığındaki bir fırını alıp götürüyor. Bunun gibi hırsızlıklar oldu ürünler çalınıyor şimdi saymakla bitiremeyiz yani. Bizim bu sokakta özellikle sık sık bu tarz hırsızlıklar yaşanıyorö dedi.



