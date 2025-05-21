Sultangazi'de sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 21.05.2025 | 10:10 Sultangazi'de aralarında yaşanan tartışma sonrasında iki kişi tekme ve yumruklarla kavga etti. Arkadaşlarının kısa süre sonra araya girmesiyle son bulan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece saatlerinde Malkoçoğlu Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta bir araya gelen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu kişiler daha sonra tekme ve yumruklarla kavga etti. Kavga, orada bulunan arkadaşlarının araya girmeleri ile son buldu. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.