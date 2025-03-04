Video Yaşam Tekirdağ'da aranan şahıslara yönelik operasyon: 7 kişi yakalandı | Video
Tekirdağ'da aranan şahıslara yönelik operasyon: 7 kişi yakalandı | Video

Tekirdağ'da aranan şahıslara yönelik operasyon: 7 kişi yakalandı | Video

04.03.2025 | 13:34

Tekirdağ genelinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Mart 2025 tarihinde il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı mahkemeler tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslar gözaltına alındı. Gelibolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hırsızlık suçundan aranan C.G., Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2021 yılından bu yana kasten öldürme ve silahla yağma gibi suçlardan toplam 78 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.Ş., Marmaraereğlisi Sulh Ceza Hakimliği tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan aranan H.B., Çorlu İlamat ve İnfaz Masası tarafından çocuğun cinsel istismarı suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E., Kocaeli Ağır Ceza İlamat Masası tarafından bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan S.U., Çorlu İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan S.C. ve yine Çorlu İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından hırsızlık suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan S.S.K. isimli şahıslar yakalandı.

Emniyet yetkilileri, aranan şahısların vatandaşların huzurunu bozmasına müsaade etmeyeceklerini ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Batman’da durdurulan otomobilden 5 kilogram 150 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:12
Batman'da durdurulan otomobilden 5 kilogram 150 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 04.03.2025 | 14:05
Manisa’daki zincirleme kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:22
Manisa'daki zincirleme kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 04.03.2025 | 13:34
Tekirdağ’da aranan şahıslara yönelik operasyon: 7 kişi yakalandı | Video 00:19
Tekirdağ'da aranan şahıslara yönelik operasyon: 7 kişi yakalandı | Video 04.03.2025 | 13:34
Ambulansın tünelde yanmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:47
Ambulansın tünelde yanmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.03.2025 | 12:41
Manisa’da yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı | Video 01:01
Manisa'da yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı | Video 04.03.2025 | 11:58
Avcılar’daki aile vahşeti! Cenazeler Adli Tıp Kurumu’ndan alındı | Video 02:59
Avcılar'daki aile vahşeti! Cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı | Video 04.03.2025 | 11:37
İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para operasyonu: 24 gözaltı | Video 00:58
İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para operasyonu: 24 gözaltı | Video 04.03.2025 | 11:21
500 bin TL almaya geldiler, polise yakalandılar: 5 tutuklama | Video 00:32
500 bin TL almaya geldiler, polise yakalandılar: 5 tutuklama | Video 04.03.2025 | 11:10
Ay yıldız figürüyle doğan civciv görenleri şaşırttı | Video 02:47
Ay yıldız figürüyle doğan civciv görenleri şaşırttı | Video 04.03.2025 | 10:49
Eyüpsultan’da İETT otobüsünde korkutan yangın | Video 01:46
Eyüpsultan’da İETT otobüsünde korkutan yangın | Video 04.03.2025 | 10:45
İş insanından 2 milyon TL haraç isteyip başına silah dayadılar | Video 00:29
İş insanından 2 milyon TL haraç isteyip başına silah dayadılar | Video 04.03.2025 | 10:08
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 43 torbacı tutuklandı | Video 01:13
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 43 torbacı tutuklandı | Video 04.03.2025 | 09:59
Büyükçekmece’de otobüs yangını | Video 00:43
Büyükçekmece’de otobüs yangını | Video 04.03.2025 | 09:31
Çanakkale’de seyir halindeki ambulans tünel içinde yandı | Video 00:43
Çanakkale'de seyir halindeki ambulans tünel içinde yandı | Video 04.03.2025 | 08:20
Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 4 ölü | Video 00:55
Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 4 ölü | Video 04.03.2025 | 08:19
D-100 Karayolu’nda bariyere giren araç alev aldı: 1 ağır yaralı | Vifdeo 01:09
D-100 Karayolu'nda bariyere giren araç alev aldı: 1 ağır yaralı | Vifdeo 04.03.2025 | 08:19
TIR, yolcu otobüsüne çarptı! 11 yaralı | Video 00:32
TIR, yolcu otobüsüne çarptı! 11 yaralı | Video 02.03.2025 | 16:23
Otomobilin markete daldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:21
Otomobilin markete daldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.03.2025 | 15:07
Babası öldü, annesi kalp krizi geçirdi; kendisi baygın halde bulundu | Video 03:45
Babası öldü, annesi kalp krizi geçirdi; kendisi baygın halde bulundu | Video 02.03.2025 | 15:06
Eyüpsultan’da UTV sürücüsü Muhammed Gürcan’ın öldüğü kaza kamerada | Video 02:18
Eyüpsultan’da UTV sürücüsü Muhammed Gürcan’ın öldüğü kaza kamerada | Video 02.03.2025 | 12:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY