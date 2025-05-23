Video Yaşam Telefon tamircisinde bataryanın patladığı anlar kamerada | Video
Telefon tamircisinde bataryanın patladığı anlar kamerada | Video

Telefon tamircisinde bataryanın patladığı anlar kamerada | Video

23.05.2025 | 09:44

Adana’da telefon tamircisinde cep telefonu batarya kaynaklı bomba gibi patlayıp yanmaya başladı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

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Edinilen bilgiye göre olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Beledievleri Mahallesindeki bir telefon teknik servisinde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs telefonu arızalanınca teknik servise getirdi. Teknik elaman telefonu tamir ederken cep telefonu birden patladı. Daha sonrada yanmaya başladı. Teknik servis elemanı patlama sesiyle önce korktu. Ardından ise yanan telefonu eliyle aşağı attı. Bu panik anları saniye saniye görüntülendi.
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