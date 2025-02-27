Temel İslam Ansiklopedisi Yoğun İstek Kampanyası

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Marka : Sabah Gazetesi

Ürün Adı : TEMEL İSLAM ANSİKLOPEDİSİ YOĞUN İSTEK KAMPANYASI

Kampanya Sayısı : 7 kampanya

Kampanya Tarihi : 01.03.2025

Son Kampanya Tarihi : 08.03.2025

SABAH'TAN RAMAZAN'A ÖZEL, ÇOK DEĞERLİ BİR ESER : TEMEL İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

YOĞUN İSTEK ÜZERİNE YENİDEN KAMPANYASI

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANDI.

8 CİLT, 4.400 SAYFA.

BÜYÜK BOY / SERT KAPAK

Gençler ve Tüm Aileniz için, İslam'ın Gerçeklerini Öğrenmede Rehberlik Edecek Bir Başvuru Kaynağı.

ÖZEL KUTUSUNDA SADECE 39 KUPONA

SMS KODU: PR182 TEMEL İSLAM ANSİKLOPEDİSİ