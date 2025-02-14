Video Yaşam Tokat’ta 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi | Video
Tokat’ta 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi | Video

Tokat’ta 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi | Video

14.02.2025 | 09:53

Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Zile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tespit ettikleri şahıslara ait ev, iş yeri ve bağ evinde arama yaptı. Aramalarda bir av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ile yaklaşık 650 fişek ele geçirilirken E.G. ve A.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar, çıkartıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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