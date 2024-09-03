Video Yaşam Tüneldeki trafik kazasında yaralanan 2 kişi kurtarılamadı | Video
Tüneldeki trafik kazasında yaralanan 2 kişi kurtarılamadı | Video

Tüneldeki trafik kazasında yaralanan 2 kişi kurtarılamadı | Video

03.09.2024 | 13:20

Çankırı-Kastamonu sınırlarında bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli kamyona arkadan çarpan cipte bulunan 2 kişi, tedavi gördüğü hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kaza, dün Çankırı-Kastamonu karayolu Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan Taner A. idaresindeki 06 MJH 95 plakalı cip, Hasan Ç. yönetimindeki 78 BJ 840 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada Hatice Refah Aydemir (59), T.A. (65), N.A. ve Bülent Akyurt ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Hatice Refah Aydemir ve Bülent Akyurt kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sinop'ta bir aile sağlığı merkezinde görev yaptığı öğrenilen Dr. Bülent Akyurt ve bir ortaokulda memur olarak görev yapan Hatice Refah Aydemir'in cenazelerinin ailelerine teslim edildiği öğrenildi.
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