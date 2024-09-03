Tüneldeki trafik kazasında yaralanan 2 kişi kurtarılamadı | Video
Çankırı-Kastamonu sınırlarında bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli kamyona arkadan çarpan cipte bulunan 2 kişi, tedavi gördüğü hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Tedavi altına alınan yaralılardan Hatice Refah Aydemir ve Bülent Akyurt kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sinop'ta bir aile sağlığı merkezinde görev yaptığı öğrenilen Dr. Bülent Akyurt ve bir ortaokulda memur olarak görev yapan Hatice Refah Aydemir'in cenazelerinin ailelerine teslim edildiği öğrenildi.
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