Virajı alamadı, tırın üzerindeki camlar yola savruldu | Video
Sancaktepe'de virajı alamayan tırı üzerindeki camlar yola savruldu. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
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