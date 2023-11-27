Video Yaşam Yüksekova’da 119 kilo 700 kilogram afyon sakızı ele geçirildi | Video
Yüksekova’da 119 kilo 700 kilogram afyon sakızı ele geçirildi | Video

Yüksekova’da 119 kilo 700 kilogram afyon sakızı ele geçirildi | Video

27.11.2023 | 09:27

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan iki araçta yapılan aramada 119 kilo 700 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Esendere Gümrük Kapısı'nda görev yapan gümrük muhafaza ekipleri, yurda giriş yapan iki araçta yaptıkları aramada, 119 kilo 700 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirdi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Uyuşturucuyla mücadelemiz kara, hava ve deniz gümrük kapılarımızda aralıksız devam ediyor. Başarılı operasyon dolayısıyla, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görevli çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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