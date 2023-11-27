Yüksekova’da 119 kilo 700 kilogram afyon sakızı ele geçirildi | Video
Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan iki araçta yapılan aramada 119 kilo 700 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Uyuşturucuyla mücadelemiz kara, hava ve deniz gümrük kapılarımızda aralıksız devam ediyor. Başarılı operasyon dolayısıyla, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görevli çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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