Video Zembilli Zembilli 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Gitmem lazım başka çarem kalmadı..." | Video
Zembilli 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Zembilli 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Gitmem lazım başka çarem kalmadı..." | Video

06.02.2025 | 14:30

Atv'nin sevilen dizisi Zembilli 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

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Münevver eve geldiğinde Fidan'ın kaçtığını öğrenir ve hemen kahveye gidip Davut'a haber verir. Davut, Adem'e hesap sormaya gider. İlyas'ın Esma için yeni bir planı vardır ve Hayriye'yi planına dahil eder. Adem, Fidan'a yüzük alır ve barışma planları yapar. Bu arada Kadir, Vahit'i akika kurbanı için dua okumaya götürür. Vahit kan görüp bayılınca Kadir, Tarık'ın çantasındaki bir narkozla onu ayıltmaya çalışır ve olanlar olur. İlyas planını devreye sokar ve Esma'yı kaçırır.

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