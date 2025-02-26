GOL | Trabzonspor 1-0 Ç.Rizespor
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Bordo mavililer maçın 13. dakikasında rakibin top kaybı sonrası art arda yaptığı paslar sonrası Lundstram ile şık bir gol kaydetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
GOL | Fatih Karagümrük 1-2 İskenderunspor 26.02.2025 | 22:42
00:23
GOL | Fatih Karagümrük 0-2 İskenderunspor 26.02.2025 | 22:42
00:48
GOL | Fatih Karagümrük 0-1 İskenderunspor 26.02.2025 | 22:42
01:27
GOL | Trabzonspor 5-2 Ç.Rizespor 26.02.2025 | 22:29
01:35
GOL | Trabzonspor 5-1 Ç.Rizespor 26.02.2025 | 22:24
01:10
GOL | Trabzonspor 1-0 Ç.Rizespor 26.02.2025 | 22:16
01:08
GOL | Trabzonspor 2-0 Ç.Rizespor 26.02.2025 | 22:16
01:03
GOL | Trabzonspor 3-0 Ç.Rizespor 26.02.2025 | 22:15
02:42
GOL | Trabzonspor 4-0 Ç.Rizespor 26.02.2025 | 22:15
01:55
GOL | Trabzonspor 4-1 Ç.Rizespor 26.02.2025 | 22:12
03:21
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01:04
GOL | Onvo Antalyaspor 1-2 Beşiktaş 25.02.2025 | 16:49
01:16
GOL | Onvo Antalyaspor 1-1 Beşiktaş 25.02.2025 | 16:37
01:30
GOL | Onvo Antalyaspor 0-1 Beşiktaş 25.02.2025 | 15:21
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