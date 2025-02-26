Video Türkiye Kupası GOL | Trabzonspor 1-0 Ç.Rizespor
GOL | Trabzonspor 1-0 Ç.Rizespor

GOL | Trabzonspor 1-0 Ç.Rizespor

26.02.2025 | 22:16

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Bordo mavililer maçın 13. dakikasında rakibin top kaybı sonrası art arda yaptığı paslar sonrası Lundstram ile şık bir gol kaydetti.

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GOL | Fatih Karagümrük 1-2 İskenderunspor 01:44
GOL | Fatih Karagümrük 1-2 İskenderunspor 26.02.2025 | 22:42
GOL | Fatih Karagümrük 0-2 İskenderunspor 00:23
GOL | Fatih Karagümrük 0-2 İskenderunspor 26.02.2025 | 22:42
GOL | Fatih Karagümrük 0-1 İskenderunspor 00:48
GOL | Fatih Karagümrük 0-1 İskenderunspor 26.02.2025 | 22:42
GOL | Trabzonspor 5-2 Ç.Rizespor 01:27
GOL | Trabzonspor 5-2 Ç.Rizespor 26.02.2025 | 22:29
GOL | Trabzonspor 5-1 Ç.Rizespor 01:35
GOL | Trabzonspor 5-1 Ç.Rizespor 26.02.2025 | 22:24
GOL | Trabzonspor 1-0 Ç.Rizespor 01:10
GOL | Trabzonspor 1-0 Ç.Rizespor 26.02.2025 | 22:16
GOL | Trabzonspor 2-0 Ç.Rizespor 01:08
GOL | Trabzonspor 2-0 Ç.Rizespor 26.02.2025 | 22:16
GOL | Trabzonspor 3-0 Ç.Rizespor 01:03
GOL | Trabzonspor 3-0 Ç.Rizespor 26.02.2025 | 22:15
GOL | Trabzonspor 4-0 Ç.Rizespor 02:42
GOL | Trabzonspor 4-0 Ç.Rizespor 26.02.2025 | 22:15
GOL | Trabzonspor 4-1 Ç.Rizespor 01:55
GOL | Trabzonspor 4-1 Ç.Rizespor 26.02.2025 | 22:12
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