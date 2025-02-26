GOL | Trabzonspor 1-0 Ç.Rizespor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Bordo mavililer maçın 13. dakikasında rakibin top kaybı sonrası art arda yaptığı paslar sonrası Lundstram ile şık bir gol kaydetti.