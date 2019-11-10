Kimse Bilmez 21. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle!
Kimse Bilmez 21. Bölüm'de neler olacak? Merakla beklenen Kimse Bilmez 21. Bölüm Fragmanı yayınlandı... "Senin bu herifle ne işin var?"Uygar Sevda'yı elde etmek için akıl almaz oyunlar hazırlayarak Ali'den kurtulmak ister. Ali'nin eski eşi Özlem'i kullanarak yeni bir plan hazırlayan Uygar, bu sayede Sevda ile aralarındaki engelleri kaldırmak ister. Kardeşini bulmak için her yolu deneyen Ali, karşısına çıkan engeller yüzünden zor anlar yaşar. Bunu fırsata çevirmek isteyen Uygar ise Erniko'yu öldüren kişinin Ali olduğunu Pilot'a duyurmak için yeni bir plan daha yapar. Öte yandan Duygu, Pilot'un düşmanları tarafından kaçırılır. Duygu'nun hayatta kalması tek bir şeye bağlıdır. Pilot, sevdiği kadın için Ali'yi öldürecek mi?
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