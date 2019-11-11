Kimse Bilmez 21. Bölüm (10 Kasım 2019 Pazar) tamamı kesintisiz tek parça izle! Kadın için cinayet...

Kimse Bilmez 21. Bölüm'de Uygar, Sevda'yı elde etmek için hazırladığı kötülük dolu hain planıyla Ali'yi tuzağa düşürdü! Kimse Bilmez 21. yeni bölümde Ali'nin eski eşi Özlem'den şok hareket! Kimse Bilmez'de Pilot aşık olduğu kadın için cana kıyacak ve cinayet işleyecek mi? İşte Ali, Pilot, Uygar, Sevda, Özlem arasındaki ilişkiler yumağı...