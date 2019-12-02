Kimse Bilmez 24. Bölüm tamamı (1 Aralık 2019 Pazar) kesintisiz tek parça izle! Kirli geçmişleri kardeşlerin...

atv'de Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizisi Kimse Bilmez'in 1 Aralık 2019 Pazar akşamı yayınlanan 24. bölümüyle yine milyonlarca diziseveri ekran başına kilitledi. İşte 1 Aralık 2019 Pazar akşamı yayınlanan Kimse Bilmez 24. son bölümü... Pilot'un 'babam' dediği kişiyi kardeşinin öldürdüğünü bakın nasıl öğrenecek!