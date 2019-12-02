Barış Manço'nun 'Bugün Bayram' şarkısı Kimse Bilmez 24. Bölüm'e damga vurdu!

Kimse Bilmez'in 1 Aralık 2019 Pazar gecesi yayınlanan 24. son bölümüne; Barış Manço'nun 'Bugün Bayram' isimli şarkısı damga vurdu!

KİMSE BİLMEZ'DEN BARIŞ MANÇO ŞARKISI

atv'nin sevilen başarılı dizisi Kimse Bilmez'de iki kardeşi canlandıran Keremcem ve Burak Serdar Şanal Pazar günü yayınlanan bölümündeki özel bir sahne için birlikte stüdyoya girerek şarkı söyledi. Keremcem ve Burak Serdar Şanal, eğlenceli bir atmosferde Barış Manço'nun unutulmaz eserini seslendirmekten büyük keyif aldı.

Önceki bölümde kavuşan Ali ve Süleyman kardeşlerin doğdukları evde söyledikleri çocukluk şarkısı 'Bugün Bayram', izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.