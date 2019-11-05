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Ispanak zehirlenmeleri hakkında Doç. Dr. Yavuz Dizdar'dan canlı yayında flaş açıklama "O ıspanağı satan market..."

05.11.2019 | 10:49

atv'de yayınlanan 'Kahvaltı Haberleri' programı canlı yayın konuğu olan Doç. Dr. Yavuz Dizdar son günlerin en çok konuşulan konusu 'Ispanak zehirlenmesi' olayları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Yavuz Dizdar, son günlerde yaşanan 'Ispanak zehirlenmesi' vakaları hakkında “Bu güvenceyi veremiyorsa o market o zaman dükkanı kapatsın” dedi. İşte Doç. Dr. Yavuz Dizdar'ın canlı yayındaki açıklamalarından satır başları; “Üretici madem bunu üretiyor,bize pazarda show yapıyor, bak yedim bir şey olmuyor diye gösteriyor bu tatminkar bir şey değil”... “Bundan sonraki süreçte önlemini üretici almalı”

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