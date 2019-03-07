Sen Anlat Karadeniz 43. son bölüm tamamı tek parça olarak hemen izle!

Sen Anlat Karadeniz 43. yeni bölümü nefes kesen sahneleriyle evlerinize konuk oldu. Atv'nin her bölümüyle reytinglere damgasını vuran dram dizisi Sen Anlat Karadeniz 43. bölümde neler oldu? Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler buradan izleyebilir…

SEN ANLAT KARADENİZ 43. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vedat, Nefes'i ve Yiğit'i kaçırır. Nefes'e eski günlerini yaşatmak isteyen Vedat, beklemediği bir direnişle karşılaşacaktır.

Tahir'in babasının Deli Tahir olduğu haberi Kaleli Konak'a bomba gibi düşer. Saniye şimdi evlatlarına hesap vermek zorundadır.

Geçmişten gelen sır!

Tahir, Yiğit'in yardımıyla Nefes'i kurtarmayı başarır. Hayalini kurdukları mutluluğa sonunda kavuşan üçlü yeni bir hayata adım atmaya hazırken, Tahir'in geçmişinden gelen sır bu mutluluğa gölge düşürecektir.