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Sen Anlat Karadeniz 43. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı – 8 yıl önceki kadın yok artık!

Sen Anlat Karadeniz 43. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv’nin en çok izlenen dizisi Sen Anlat Karadeniz dün akşam heyecan dolu yepyeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümün bitmesinin hemen ardından haftaya ekranlara gelecek olan Sen Anlat Karadeniz 43. Bölüm fragmanı yayınlandı. Dram sahneleriyle Çarşamba akşamlarının en çok izlenerek reytinglere damgasını vuran dizinin son bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz. "Senin karşında sekiz yıl önceki kadın yok artık!"

Sen Anlat Karadeniz 43. Yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından ekranlara geldi. Gelecek hafta neler olacağını merak eden izleyiciler internette Sen Anlat Karadeniz 43. Bölüm fragmanını aratmaya başladı!

SEN ANLAT KARADENİZ 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI – 8 YIL ÖNCEKİ KADIN YOK ARTIK!

SEN ANLAT KARADENİZ 42. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yiğit, Tahir'in peşinden koşarken Vedat'ın kucağına düşer. Oğlu için harekete geçtiği anda ayağı sakatlanan Nefes'in artık Vedat'a karşı koyması imkansızdır.

Birbirlerine siper oldular!

Nazar ve Murat'ın elleri Saniye ve Cemil karşısında kenetlenir. Sevdalarına söz geçiremeyen çift birbirine siper olurken, Cemil'in artık Nazar diye bir kızı yoktur.

Tahir şimdi ne yapacak?

Tahir, Vedat'ın babasının Fikret olduğunu öğrenir; ancak şimdi kafasında Saniye'ye dair daha büyük bir soru işareti belirmiştir.

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Sen Anlat Karadeniz 43. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı – 8 yıl önceki kadın yok artık!
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