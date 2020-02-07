Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkaran olay! (7 Şubat 2020 Cuma) "Benim bir küfürüm var... Kafa tutamazsın" | Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 7 Şubat 2020 Cuma (bugün) canlı yayınında Müge Anlı, birden fazla kadınla evlenen ve cinleriyle insanları tehdit eden sahte hocaya ve aynı zihniyettekilere seslendi! Müge Anlı, oldukça sinirlendiği anlarda "Bak acayip derecede sinirliyim... Benim bir küfürüm var... Devlete kafa tutamazsınız... İlk öğrenmeniz gereken şey bu!" diyerek tepki gösterdi.