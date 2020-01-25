Sosyal medyada provokasyon! Depremden siyasi çıkar elde etmeye çalıştılar...

Elazığ’daki depremin ardından Türkiye kenetlenmişken, CHP’li Tuncay Özkan, eski milletvekili Sinan Oğan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ gibi isimler depremden siyasi çıkar elde etmek için harekete geçti. Depremin hemen ardından sosyal medya üzerinden tepki çeken paylaşımlarda bulunan sözde muhalefet partilerinin siyasetçilerine CHP medyası da çanak tuttu. CHP’li Tuncay Özkan, Şanlıurfa’da tadilat halinde olan bir hastanenin videosunu paylaşarak sanki Elazığ’daki depremde hasar görmüş gibi göstermeye çalıştı. Yapılan bu provokasyona sosyal medyadan büyük tepki geldi...