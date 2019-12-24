Müge Anlı (24 Aralık 2019 Salı) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Cinayetin ortaya çıkan sırları stüdyoyu karıştırdı...
Müge Anlı ile Tatlı Sert, 24 Aralık 2019 Salı canlı yayınında Müge Anlı, cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Leyla Deniz'in evinin polis tarafında arandığını duyurdu! Yıllar sonra kocasının eski kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Zeynep Ergül'ün Müge Anlı canlı yayınındaki soğuk kanlı tavırları ise giderek şüphelerin üstüne çekilmesine sebep oluyor...Özge ve kardeşlerinin 23 yıl sonra ilk aile yemeği! ''Azmettiricilikle'' suçlanan Leyla Deniz'in evi arandı! Zeynep Ergül'ün suçladığı kardeşi Leyla Deniz konuştu!
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