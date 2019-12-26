Müge Anlı (26 Aralık 2019 Perşembe) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Kan donduran cinayette flaş tutuklama...
Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Aralık 2019 Perşembe canlı yayınında; Müge Anlı, kan donduran cinayetteki yeni tutuklama kararını duyurdu! Kemikler bulundu, Zeynep Ergül de aynı suçlamayla tutuklandı! Zeynep Ergül'ün evindeki arama çalışmaları! Mehmet Elbay dosyasında sıcak gelişme! İki yıldır kayıp olan iki çocuk annesi Leyla Hanım canlı yayında!
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