Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 2 yıl sonra stüdyoya gelen... (27 Aralık 2019 Cuma)

atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Aralık 2019 Cuma canlı yayınında; Müge Anlı, anne ve kızını 2 yıl sonra bir araya getirdi! Müge Anlı'nın anne ve kızını bir araya getirdiği duygusal anlarda; stüdyoda gözyaşları sel oldu...