Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 2 yıl sonra stüdyoya gelen... (27 Aralık 2019 Cuma)
atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Aralık 2019 Cuma canlı yayınında; Müge Anlı, anne ve kızını 2 yıl sonra bir araya getirdi! Müge Anlı'nın anne ve kızını bir araya getirdiği duygusal anlarda; stüdyoda gözyaşları sel oldu...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
12:05
00:36
Arka Sokaklar 537. Bölüm (27 Aralık 2019 Cuma) fragmanı yayınlandı izle! 27.12.2019 | 10:36
02:01:53
02:14:34
24:05
04:33
02:40
Kuruluş Osman dizisi oyuncularının memleketleri 26.12.2019 | 11:33
02:25:44
01:59:09
00:59
Libya'da Türk gazetecilerin aracına yapılan roketli saldırı anı kamerada! 25.12.2019 | 17:06
02:15:38
01:49
Doğduğun Ev Kaderindir 1. bölüm ön izleme 25.12.2019 | 14:12
02:39
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncularının yaşları ve burçları! 25.12.2019 | 12:30
00:35
Çok Güzel Hareketler 2 - 36. yılbaşı özel bölüm tanıtımı izle! 25.12.2019 | 11:32
13:38
02:02:24
01:29
Mesut Özil'den 'Türkiye’nin Mühendis Kızları' projesine destek! 24.12.2019 | 14:55
02:14:25
00:59
Hekimoğlu 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 24.12.2019 | 13:13
00:59
Çocuk 15. Bölüm 2. Fragman yayınlandı izle! 24.12.2019 | 13:13