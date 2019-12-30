Müge Anlı'da dehşete düşüren cinayetin detayları mide bulandırdı! (30 Aralık 2019 Pazartesi) Parçalara ayırdıkları yer...
atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kan donduran vahşi cinayetle ilgili ortaya çıkan yeni detaylar herkesi şoke etti! Karısı ve karısının eski kocası tarafından vahşice katledilen adamın cesedinin nasıl parçalara ayrıldığı ile ilgili detaylar mide bulandırdı!
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