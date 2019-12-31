Müge Anlı (31 Aralık 2019 Salı) canlı yayını tamamı kesintisiz tek parça izle! Canlı yayında kocasına bir...

Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Aralık 2019 Salı canlı yayınında Müge Anlı, Nazmiye ve Aydoğan çiftinin hayatı il ilgili detayları paylaştı! Müge Anlı, Janet Campbell'i 40 yıldır görmediği annesinin arkadaşıyla canlı yayında buluşturdu!

İyi yıllar Türkiye! Nazmiye ve Aydoğan çiftinin değişen hayatı!