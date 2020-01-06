Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkartan sözler! (6 Ocak 2020 Pazartesi) Tanıştığı adam tarafından kandırılan kadına...
Müge Anlı, canlı yayında tanıştığı adama kaptırdığı 50 Bin TL'yi geri almasına yardımcı olduğu kadının sözlerine isyan etti! atv'nin gündem belirleyen rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Ocak 2020 Pazartesi canlı yayınında; Müge Anlı, tanıştığı adam 50 Bin TL para veren Hamiye Hanım'ın parasını 5 bin TL taksitler halinde geri almaya başladığını duyurdu. Müge Anlı, canlı yayında bunu yetersiz bulan kadının sözlerine isyan ederek "Sen de vermeyecekti! Şimdi beni de söyletme.." sözlerine karşılık verdi.
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